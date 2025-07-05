الفرقة السادسة مشاة بالفاشر تشيد بمبادرة “الله يبردي الخيرية”

أكدت الفرقة السادسة مشاة بالفاشر أن مبادرة “الله يبردي” الخيرية بالفاشر قد وجدت قبولاً واسعًا من قبل المواطنين. وقالت إن المبادرة جاءت في لحظة احتياج حقيقي، وأسهمت في تخفيف أعباء المعيشة عن كاهل المواطنين خاصة في ظل الظروف القاسية التي يعيشونها.

وأشارت إلى إسناد المبادرة للضعفاء في إطار مشروع المطبخ المشترك والذي تستهدف من خلاله تصنيع الوجبات الغذائية وتوزيعها للأسر بأحياء الفاشر السكنية ومراكز إيواء النازحين بمدينة الفاشر.

وكشفت الفرقة في الإيجاز الصحفي أن المبادرة تمكنت من تنفيذ مشروع المطبخ المشترك ببعض أحياء الفاشر السكنية، بدعم من المجلس النرويجي للاجئين NRC ، حيث وزعت من خلاله وجبات غذائية لـ 541 أسرة، أي ما يعادل عدد 3226 فردًا.

وأشادت الفرقة السادسة بالجهود المبذولة من قبل المبادرة في سبيل تقديم الخدمات الإنسانية للأسر بأحياء ومراكز إيواء النازحين بالفاشر.

على صعيد متصل، نفذت مبادرة “الله يبردي” الخيرية بمدينة الفاشر اليوم مشروع المطبخ المشترك، والذي استهدف تصنيع الوجبات الغذائية عبر التكايا، للأسر بحي شمال الأهلية بالفاشر، ومركز إيواء مصعب بن عمير وتوزيعها لعدد 160 أسرة اي ما يعادل960 أسرة ، وذلك بدعم من المجلس النرويجي للاجئين NRC. وتأتي في إطار الجهود المبذولة لتخفيف المعاناة عن الفارين من ويلات الحرب الدائرة بالبلاد فضلاً عن الحصار المفروض على الفاشر.

وأكد رئيس اللجنة الميدانية للمبادرة، أبوبكر عبد الجبار محمد، أهمية مشروع المطبخ المشترك في تقديم المساعدة لسكان أحياء المدينة والنازحين بمراكز الإيواء خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشونها.