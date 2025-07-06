الجاكومي .. يطالب بـ “ربع السلطة” في حكومة “الأمل” الجديدة برئاسة كامل إدريس

طالب رئيس مسار الشمال الموقع على اتفاقية سلام جوبا، محمد سيد أحمد الجاكومي، بـ “ربع السلطة” في حكومة “الأمل” الجديدة برئاسة كامل إدريس، مشددًا على أن كافة الخيارات مفتوحة أمام الدفاع عن الحقوق السياسية، من بينها اللجوء إلى المحاكم.

وقال الجاكومي في تصريح لـ #الحدث إن وزارات المالية والتعدين والشؤون الاجتماعية يجب أن تُسند إلى كفاءات مستقلة، بعيدًا عن المحاصصة السياسية، وأضاف: “نرفض استئثار جهة محددة بالسلطة”.

الحدث السوداني