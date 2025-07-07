هل تتعمد تطبيقات التعارف عدم عثور المستخدم على الشريك المناسب؟

“التعارف عبر الإنترنت فاشلة” هذه العبارة تتردد بشكل متزايد بين مستخدمي تطبيقات التعارف عبر الإنترنت، مثل “تندر” وغيرها، بسبب فشلهم في العثور على الشريك المناسب بدون معرفة السبب.

لكن خبير التكنولوجيا والكاتب المتخصص في الآثار الاجتماعية للتكنولوجيا الألماني توماس كولر يقول إنه اكتشف السبب في فشل الكثيرين من مستخدمي هذه التطبيقات في العثور على الشركاء المناسبين الذين يبحثون عنهم.

يقول كولر إن نموذج عمل هذه التطبيقات نفسها مصمم بحيث لا يصل المستخدم إلى شريك بسهولة، لأن وصوله إلى شريك والتواصل معه يعني توقفه عن استخدام التطبيق ومعه شريكه وبالتالي يخسر التطبيق مستخدمين اثنين ويفقد المزيد من الزيارات والمشتركين.

ويضيف كولر: “هنا يكمن تناقض جوهري: التطبيق الذي يدّعي المساعدة في العثور على شريك هو الأكثر استفادة من أولئك الذين لا ينجحون” في العثور على الشريك.

وتقول شركة “تندر” إنه منذ إطلاق التطبيق في سبتمبر (أيلول) 2012، تم تنزيله أكثر من نصف مليار مرة، وأدى إلى أكثر من 75 مليار تطابق. كما يلتقي حوالي 1.5 مليون شخص في مواعيد أسبوعيًا، بفضل التطبيق المتوفر بأكثر من 40 لغة.

ووفقًا لكولر، مؤلف كتاب جديد عن التعارف عبر الإنترنت باللغة الألمانية، فإن جميع التطبيقات الشائعة تعاني من عيب في التصميم.

إنها تختصر اللقاءات في المظهر ومعايير سطحية مثل العمر والموقع والطول، في حين لا تهتم بالسمات الأكثر أهمية والتي لا يمكن تجسيدها عبر الإنترنت مثل الذكاء ومستوى التعليم والكاريزما والفكاهة والتسامح”.

ويقول كولر إن هذا يؤدي إلى تنافسٍ سطحي، حيث غالبًا ما يكسب من يُجمّلون الواقع بوقاحة.

وهناك ظاهرة مختلفة تمامًا تتمثل في ظهور أنماط تسيس في تطبيقات التعارف اليوم.

ويقول كولر تعليقا على علاقة السياسة والتعارف: “لطالما كانت السياسة موضوعًا بالغ الأهمية في عالم التعارف. تتيح العديد من التطبيقات الآن خيار تحديد التوجه السياسي. من المفيد استخدام هذه الميزة والاطلاع على آراء الشركاء المحتملين. هذا قد يُجنّبك خيبة الأمل، فالاستقطاب المتزايد في مجتمعنا لا يقتصر على العلاقات”.

العربية نت