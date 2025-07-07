شاهد بالفيديو.. وسط تعاطف الآلاف من جمهورها.. الفنانة إنصاف مدني تنهار بالبكاء بعد أن حرمتها الظروف من مشاركة شقيقها الأفراح بالقاهرة

دخلت الفنانة السودانية, الشهيرة إنصاف مدني, في نوبة بكاء و>لك بعد ظهورها في بث مباشر على إحدى تطبيقات ممواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد انهارت ملكة الدلوكة في البكاء بسبب عدم تمكنها من حضور حفل زفاف شقيقها “محمد”.

جمهور المطربة اقتحم البث المباشر وقام بمواساتها حيث تعاطف الجميع معها مؤكدين لها أن الوضع الحالي فرض على الجميع وهو ظرف يمر به معظم السودانيين.

ويشير محرر موقع النيلين, إلى أن حفل زواج “محمد” شقيق المطربة إنصاف مدني, أقيم بالعاصمة المصرية القاهرة, وأحيته صديقتها الفنانة ميادة قمر الدين.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين