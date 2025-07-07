طبيبة تكشف بدائل صحية للملح في النظام الغذائي

حذّرت الأكاديمية الروسية، الدكتورة أوكسانا درابكينا، من الإفراط في تناول الملح، مشيرة إلى أنه أحد الأسباب الرئيسية للإصابة بعدة أمراض، منها ارتفاع ضغط الدم، واحتشاء عضلة القلب، والجلطة الدماغية.

ونقل موقع “kp.ru” الروسي عن الدكتورة درابكينا قولها إن العديد من الأطعمة والتوابل تحتوي على “ملح خفي”، ويمكن استخدام هذه المنتجات لتقليل كمية الملح المستهلكة يوميًا.

وأضافت: “يمكن استبدال الملح في تتبيل الأطباق بمكونات مثل عصير الليمون، الزنجبيل (المجفف أو المبشور)، الأعشاب، البصل المجفف، والثوم المجفف. ومع مرور الوقت، تعتاد براعم التذوق على كميات أقل من الملح”.

وأوضحت الطبيبة أن الجزء الأكبر من الملح لا يأتي من إضافته أثناء الطهي، بل من الأطعمة المصنعة مثل النقانق، رقائق البطاطس، الخضروات المعلبة، والصلصات الجاهزة.

وتابعت: “فقط 20% من الملح يُضاف أثناء الطهي أو على المائدة، بينما تأتي النسبة المتبقية من المنتجات الجاهزة والمصنعة”.

وللحد من استهلاك الملح، توصي درابكينا بقراءة الملصقات بعناية، واختيار المنتجات التي تحمل عبارة “خالية من الملح” أو “قليلة الصوديوم”، كما تنصح بتحضير الطعام في المنزل لضمان التحكم في كمية الملح المضافة.

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