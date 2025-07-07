بالفيديو.. شاهد لحظات قطع “الرحط” بين عريس سوداني وعروسته.. تعرف على تفاصيل العادة السودانية القديمة!!!

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو حظي بتفاعل واسع من الجمهور الذي قامت بمشاركته عبر السوشيال ميديا.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن المقطع وثق للحظات “قطع الرحط” بين عريس سوداني وعروسته ظهرا بأزياء الجرتق الأنيق.

ويعد “قطع الرحط”, من العادات السودانية الاصيلة في الزواج السوداني, حيث يقف العريس والعروس محاطين بالأهل والأصدقاء وتغمرهم فرحة الزواج الميمون وسط الزغاريد، وأغاني العديل والزين وبعد أن تتم طقوس الجرتق يقوم العريس بقطع الرحط للعروس إيذاناً بإعلان العروس امرأة سودانية كاملة المراسم. قديماً كان قطع الرحط أهمّ طقوس الزواج بكامل سودانيته وأعرافه وكانت عادة قطع الرحط متوارثة في كل القبائل باختلاف مشاربها إلاأنّها بدأت تتلاشى رويداً في كثير من المناطق وتحافظ على ألقها في مناطق أخرى من السودان.



ويشير محرر موقع النيلين, إلى أن الرحط عبارة عن سيور تحاك من جلود الأغنام، ويتمّ صبغها باللونين الأحمر والأسود وتوضع حول خاصرة العروس. ثمّ تحسب وزيرة العروس سبعةسيور من الرحط تضعها بيد العريس والذي يقوم بدوره بقطعها ورميها على الآنسات جلباً للفأل الحسن. لكن لا يجوز للعريس قطع الرحط إلا بعد أن يدفع مبلغاً من المال وفق مقدرته المالية، وتسليمه لوزيرة العروس.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين