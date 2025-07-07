منوعات

حركة العدل و المساواة السودانية تنعي العقيد/ داود محمد دقوت بنقو

2025/07/07
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حركة العدل والمساواة
حركة العدل والمساواة السودانية
‏justice & Equality Movement Sudan (JEM)
نعي أليم
قال تعالى ( وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون ) صدق الله العظيم.
تنعي حركة العدل و المساواة السودانية العقيد/ داود محمد دقوت بنقو
عم الرفيق الجنرال صديق بنقو والذي وافته المنية بحلفا قرية ١٦ اثر علة لم تمهله طويلا.
وتتقدم قيادات وعضوية الحركة بصادق التعازي و المواساة للجنرال/صديق بنقو وأسرته الكريمة ،سائلين الله أن يلهمهم الصبر و حسن العزاء، ونسأل الله العلي القدير أن يرحم الفقيد ويسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء.
إنَّا لله و إنَّا اليه راجعون
التوم حامد توتو
أمين الشئون الإجتماعية
7 يوليو 2025

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