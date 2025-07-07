حركة العدل و المساواة السودانية تنعي العقيد/ داود محمد دقوت بنقو

نعي أليم

قال تعالى ( وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون ) صدق الله العظيم.

تنعي حركة العدل و المساواة السودانية العقيد/ داود محمد دقوت بنقو

عم الرفيق الجنرال صديق بنقو والذي وافته المنية بحلفا قرية ١٦ اثر علة لم تمهله طويلا.

وتتقدم قيادات وعضوية الحركة بصادق التعازي و المواساة للجنرال/صديق بنقو وأسرته الكريمة ،سائلين الله أن يلهمهم الصبر و حسن العزاء، ونسأل الله العلي القدير أن يرحم الفقيد ويسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء.

إنَّا لله و إنَّا اليه راجعون