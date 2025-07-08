قيام الانتخابات هي الوسيلة الوحيدة لنزع السلطة من الحركات ليشغلها من يختاره الشعب

ايام شهر العسل سموها قوى الكفاح المسلح ، لما انتهت العلاقة رجعت حركات مسلحة زي الاول …

اتفاق التعايشي و حميدتي باسم الدولة السودانية مع الحركات في جوبا أداها ٢٥% من السلطة ، و في ثروة آلت ليهم تحت تحت ما معلنة ، غالبا عبارة عن جبال و مناجم دهب ، زيهم و زي حميدتي زمان (مافي حد احسن من حد) ، مش كدا وبس ، في بند بقول يحق للحركات الاحتفاظ بالحقائب الوزارية التي تشغلها حتى نهاية الفترة الانتقالية …. يعني لو ما قامت انتخابات فإن وزارات الدهب و المال و العون الانساني مافي زول تاني بشوفها او بشغلها غير الحركات المسلحة (يستحيل يكونوا ماسكين الشطور، يفكوها عشان يمسكوا القرون او الضنب ) …

الناس ديل سعوا و خططوا لما هم عليه الآن، تخطيط دقيق جدا ، كانت حركة واحدة ، فأصبحت أسرة كل عضو فيها تمتلك حركة قائمة بذاتها، و ٩٠% منهم من اثنية واحدة …

قيام الانتخابات هي الوسيلة الوحيدة لنزع السلطة و الثروة من الحركات ليشغلها من يختاره الشعب ، غير كدا حدكم تولولوا في الفيس هنا ، أو حرب أخرى على ما تبقى من حطام ….



Salim Alamin