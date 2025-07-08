بيان صحفي بواسطة اطراف اتفاقية جوبا لسلام السودان – مسار دارفور

عقد اطراف اتفاقية جوبا لسلام السودان مسار دارفور اجتماعاً مهماً بحضور رؤساء التنظيمات وكبار المفاوضين حيث تم التداول حول قضايا الراهن السياسي وخرج الاجتماع بالتوصيات التالية؛

ترحم الاجتماع على ارواح شهداء معركة الكرامة والثورات الممتدة التي مهر بدمائها إتفاق جوبا، وتمنى عاجل الشفاء للجرحي والعودة الحميدة للمفقودين.

اكد الاجتماع على دعم القوات المسلحة والقوة المشتركة والتشكيلات المساندة لاكمال مسيرة تحرير كل شبر من تراب الوطن.

اكد الاجتماع على اهمية تنفيذ اتفاقية جوبا لسلام السودان و الالتزام بتمثيل اطراف المسار في مجلس الوزراء كحزمة واحدة دون تجزئة.

اكد الاجتماع على ضرورة الشروع الفوري في استكمال وتفعيل اليات تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان، وآلية رئيسية للتشاور، وتشكيل الاجهزة التنفيذية الاخرى بمافي ذلك ولاة الولايات.

حركة العدل والمساواة السودانية حركة جيش تحرير السودان تجمع قوى تحرير السودان حركة تحرير السودان المجلس الانتقالي التحالف السوداني