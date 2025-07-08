ماذا يحدث لجسمك عند شرب الكمون صباحا بعد نقعه طوال الليل.. فوائد لا تتوقعها

أحيانًا تكون أبسط الأمور هي الأكثر فعالية، ويمكن لنقع بضع بذور صغيرة من الكمون طوال الليل أن تساعد في إعداد مشروب صحى يُعيد ترطيب جسمك وينعشه ويشعرك بالخفة خاصة عند تناوله في الصباح، فهو لا يتطلب أي إضافات فاخرة، فقط تناوله قبل الشاي أو الإفطار، لتعزيز عملية الهضم والطاقة والبشرة الصحية، فهو ليس حلًا سحريًا، ولكنه إحدى العادات اليومية التي تُحدث فرقًا حقيقيًا مع مرور الوقت، وفقًا لموقع “تايمز أوف انديا”.

ماذا تقول الدراسة؟

وفقًا لمراجعة بحثية نُشرت في المجلة الدولية للبحوث الطبية وعلوم الصحة، وُجد أن بذور الكمون تُقدم فوائد صحية عديدة، منها تأثيرات مضادة للالتهابات، ومضادات الأكسدة، والحفاظ على صحة الكلى، وضبط مستويات السكر خاصة لدى السكري من النوع الثاني، كما تُسلط الدراسة الضوء على دور الكمون في تحسين صحة الكبد، ودعم فقدان الوزن .

فيما يلى.. 4 فوائد صحية لتناول ماء الكمون على الريق في الصباح:

يعزز الهضم بلطف

تبدأ أمعاؤك بالعمل في الصباح، وماء الكمون يُعطيها دفعة خفيفة كما أنه ليس ثقيلًا على المعدة، فهو يُحفز الإنزيمات الهضمية، مما يُحسّن هضم الطعام على مدار اليوم، هذا بدوره يُخفف الانتفاخ والحموضة والشعور بالثقل بعد الأكل، كما يُساعد على انتظام حركة الأمعاء دون أن يُثقل على جسمك.

يساعد على تقليل احتباس الماء

هل تشعر بالانتفاخ بعد الاستيقاظ؟ قد يساعد ماء الكمون على التخلص من الملح والماء الزائدين من الجسم، فهو يعمل كمدرّ للبول لطيف، مما يساعد الكلى على التخلص من الفضلات بفعالية أكبر، ويُعدّ هذا مفيدًا بشكل خاص خلال الأيام الحارة والرطبة أو خلال فترات التقلبات الهرمونية التي يميل فيها الماء إلى البقاء محتبسًا في الجسم.

يساعد في إدارة نسبة السكر في الدم

يُساعد ماء الكمون على توازن سكر الدم، خاصةً عند تناوله على معدة فارغة، وقد يُساعد الجسم على استخدام الأنسولين بشكل أفضل وتكسير الجلوكوز بسهولة أكبر، إلى جانب نكهته الترابية الخفيفة، ويُمكن لشربه يوميًا أن يُساعد على ثبات طاقتك وتقليل الرغبة الشديدة في تناول الطعام طوال اليوم، مع أنه ليس بديلاً عن العلاج.

يوازن الشهية ويكبح الرغبة الشديدة في تناول الطعام

قد يساعد بدء اليوم بماء الكمون على التحكم في الرغبة الشديدة في تناول الطعام في منتصف اليوم، فهو يُنظّم شهيتك، مما يجعلك تشعر بتحكم أكبر فيما تتناوله طوال اليوم، وقد يكون هذا مفيدًا إذا كنت تحاول تجنب تناول الوجبات الخفيفة العشوائية أو الأكل العاطفي، لأنه يُضفي شعورًا خفيفًا بالهدوء والتوازن على جسمك.

اليوم السابع