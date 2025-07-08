سفارة السودان في القاهرة: “عبدالله الأزرق” فقدت الدبلوماسية السودانية قامة من قامات العمل الوطني المخلص

بعد التسليم بقضاء الله وقدره، ينعي السيد السفير الفريق أول ركن مهندس/ عماد الدين مصطفى عدوي – سفير جمهورية السودان لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، وطاقم السفارة، ببالغ الحزن والأسى، سعادة السفير/ عبدالله الأزرق، والذي وافته المنية مساء أمس الإثنين الموافق ٧ يوليو ٢٠٢٥.

لقد فقدت الدبلوماسية السودانية قامة من قامات العمل الوطني المخلص وأحد خيرة أبناءها الذي افنى حياته دفاعاً وتفانياً عن قضايا وطنه في شتى المنابر الإقليمية والدولية.

لقد كان الفقيد أحد رواد العمل الدبلوماسي، حيث حرص طوال فترة خدمته للدبلوماسية السودانية في الداخل والخارج، على دوام التواصل والعمل المشترك مع أشقائه العرب والأفارقة، بما له من علاقات وروابط قوية بشخصيات إقليمية ودولية، مما أسهم في التنسيق الفاعل للعديد من المواقف تجاه القضايا الإقليمية والدولية، وتعزيز علاقات السودان الخارجية التي طالما آمن بها وبضرورة دعم تعزيزها واستقرارها واستدامتها.

وإذ يتقدم السيد السفير وطاقم السفارة بخالص التعازي والمواساة في هذا الفقد الجلل، سائلاً الله أن يلهم أسرته وزملائه الصبر والسلوان، داعياً المولى عز وجل أن يغفر له ويرحمه ويجعل ما قدمه لبلده ولمحيطه العربي والإفريقي في ميزان حسناته.

إنا لله وإنا إليه راجعون.

الإثنين 7 يوليو 2025م

سفارة السودان القاهرة