شاهد بالفيديو.. في لقطة نالت إعجاب الجمهور.. فنان الربابة “ود دوبا” يوقف حفل جماهيري ويتدخل لإنقاذ أحد معجبيه من قبضة رجال الشرطة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو تم تصويره من حفل “ربابة”, نال إعجاب الجمهور والمتابعين الذين شاركوه على نطاق واسع.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الفيديو أظهر فنان “الربابة”, الشهير أبو القاسم ود دوبا, وهو يغني في الحفل الذي حضره جمهور غفير.

ود دوبا, أوقف الحفل وقطع وصلته الغنائية ونزل من على المسرح لينقذ “معجب” حاول الصعود للمسرح لكن رجال الشرطة وأفراد أمن الحفل منعوه.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فإن “المعجب” اشتبك مع أفراد الشرطة, الذين قاموا بمنعه ليتحول الأمر إلى اشتباك أجبر الفنان على قطع وصلته الغنائية والتدخل من أجل إنقاذ الشاب.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين