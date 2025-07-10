القضارف: عمليات تأهيل لحفائر بـ(9) مليارات جنيه

قامت حكومة ولاية القضارف بعمليات صيانة وتأهيل لحفائر مياه، لم تتم لها عمليات صيانة منذ”عقود”، وأوضحت أن مشروعات الحفائر استهدفت القرى التي تعاني من العطش، والمناطق الأكثر حاجة.

وأوضح مدير الإدارة العامة للسدود والمياه بالولاية، المهندس عبدالمنعم الضو في تصريحات صحفية ان الحكومة نفذت تأهيل وصيانة عدد (14) حفير، بمناطق مختلفة، بثلاث محليات، استهدفت زيادة السعة التخزينية للحفائر للاستفادة من مياه الأمطار خلال فصل الخريف بالمناطق الأكثر حاجة، والتي ليست لها بدائل لمصادر مياه الشرب .

ونبه إلى أن توقف صيانة تلك الحفائر لـ”عشرات” السنين أدى لتضاءل سعتها التخزينية، وتراجعت في بعضها إلى أقل من (50%).

وأفاد الضو أن المشروع استهدف محليات (قلع النحل، القلابات الغربية، وسط القضارف) بعدد (7، 2، 5) حفير لكل محلية على التوالي، بمناطق (أبوكشمة، بلوس، ودوديدة، بان، بيه، طيبة المسلمية، الفردوس، قرية5 سمسم رمضان، المجغ، الكراديس، المقانص، العطاش، المسبعات كساب، ضنبو) .

وقال مدير المياه والسدود بالقضارف ، إن عمليات الصيانة والتأهيل للحفائر شملت التطهير وإزالة الاطماء، ومداخل ومخارج الحفائر بصيانة آبار الدخول والخروج، بتكلفة إجمالية بلغت (9) مليار و(51) مليون جنيه، بتمويل ذاتي من وزارة المالية بالقضارف، وثمن اهتمام والي القضارف المكلف الفريق ركن أحمد محمد حسن، بقضايا مشروعات المياه بالمدن والأرياف.

وأشاد الضو بالشركات العاملة في المشروع، الذي ذكر أن مدة تنفيذه تبلغ (30) يوما، مبينا أن عملية تسليم الحفائر للشركات المنفذة تمت خلال الفترة من (19_ 23) يونيو الماضي، وأكد أن العمل في المشروع قد وصل مراحل متقدمة، وقال ان بعض الشركات أكملت جزء من الحفائر بنسبة (100%)، وبعض الحفائر يترواح فيها العمل بين (50%_ 70%_ 80%)، منوها إلى أن أعمال التأهيل تختلف من حفير إلى آخر، من حيث النوع والطبيعة المعالجات المطلوبة، وذكر أن أقل نسبة تنفيذ هي (50 %)، واعتبر ذلك بالأمر الجيد.