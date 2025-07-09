رحيل الفنان النوبي مكي علي إدريس

رحل إلى دار الآخرة أمس الفنان النوبي المبدع، مكي علي إدريس، بعد صراع مع المرض. ويُعد الفقيد أحد أعمدة الفن والتراث النوبي في البلاد، وقد تميّز شعره وأدبه بالواقعية المطلقة، وبساطة الخطاب، وقوة البيان، وسهولة التناول، وثراء المضمون.

وقد احتسب والي الولاية الشمالية، الفريق ركن عبد الرحمن عبد الحميد، وأعضاء حكومته، والمجلس الأعلى للثقافة والإعلام بالولاية، والمنظمة النوبية للثقافة وإحياء التراث والتنمية، الفقيد الهرم والرمز الفني الشعبي النوبي، الشاعر والملحن مكي علي إدريس، الذي وُلد وترعرع في مدينة عبري، ودرس في كلية الموسيقى بجامعة السودان، وامتد عطاؤه في مجالات التربية والبحث.