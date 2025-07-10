شاهد بالفيديو.. سوداني يطلق زوجته بلغة الراندوك “نطلاقة” ويجامعها بعد لحظات والشيخ محمد مصطفى عبد القادر يرد بسخريته المعهودة ويثير ضحكات الجمهور

أثار الشيخ محمد مصطفى عبد القادر, ضحكات جمهور مواقع التواصل الاجتماعي وذلك أثناء مناقشته قضية طلاق وقعت بين رجل وزوجته.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن الشيخ, ناقش القضية خلال محاضرة له بمسجده أمام جمع غفير من محبيه ومريديه.

https://www.facebook.com/reel/3602612783202730

ووفقاً لما تلقى الشيخ, فإن أحد الشباب رمى يمين الطلاق على زوجته بلغة “الراندوك”, المعروفة في أوساط الشباب بالسودان.

وخاطب الرجل زوجته عندما أراد تطليقها قائلاً: “نطلاقة”, والمثير في القضية أن الرجل قد جامع زوجته بعد لحظات من الطلاق, وهو ما أثار غضب الشيخ الذي طالبه بإرجاعها لعصمته بنفس لغة “الراندوك”, في حضور شاهدين.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين