شاهد بالفيديو.. جماهير المريخ تحتفل بعودة نقاط “التبلدي” بمقطع من أغنية للفنانة إيمان الشريف وينغزلون فيها: (كل جميل مريخابي)

احتفلت صفحات مريخية, تنشط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, بكسب النادي للشكوى التي قدمها في حارس مرمى مريخ الأبيض.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن لجنة المسابقات كانت قد أعادت للمريخ, نقاط مباراته ضد مريخ الأبيض, واعتبرته فائزاً بثلاثية نظيفة.

وكانت مباراة الزعيم ومريخ التبلدي, في الجولة الثانية من دوري النخبة قد انتهت بالتعادل بهدف لكل وهو ما تسبب في فقدان المريخ, لنقطتين في مشواره بالدوري قبل أن تعيد اللجنة نقاط المباراة كاملة للأحمر العاصمي.

صفحات المريخ, عبرت عن فرحتها بنشر مقطع فيديو للفنانة الشهيرة إيمان الشريف, ظهرت من خلاله وهي تغني في إحدى حفلاتها للزعيم بمقطع (أنا بسجل إعجابي بالتيم المريخابي).

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد جماهير الأحمر, بترديد المطربة لاسم المريخ, وكتب أحدهم على المقطع: (كل جميل مريخابي).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين