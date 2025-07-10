شاهد بالفيديو.. أستاذ سوداني يناقش قضية نجم الإعلانات “بدر خلعة” في محاضرة وسط طلابه ويكشف سر الشهرة التي حققها مؤخراً

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو حظي بتفاعل واسع ومشاهدات ومشاركات عالية عبر السوشيال ميديا.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد قام أستاذ سوداني, بمناقشة سبب شهرة نجم الإعلانات السوداني, المعروف بدر خلعة, في محاضرة له وسط طلابه داخل القاعة الدراسية.

الأستاذ كشف لطلابه الأسباب التي كانت وراء شهرة بدر خلعة, وبعد مشاورات مع الطلاب أكد الأستاذ أن العفوية التي يتحدث بها نجم الإعلانات كانت السبب الرئيسي في كسبه لقاعدة جماهيرية كبيرة على السوشيال ميديا.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين