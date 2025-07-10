تعديل في موعد الجلوس لامتحانات الشّهادتين الابتدائيّة والمتوسّطة بولاية نهر النّيل والمراكز الخارجيّة للعام (2025)

تم تعديل موعد الجلوس لامتحانات الشّهادتين الابتدائيّة، والمتوسّطة بولاية نهر النّيل والمراكز الخارجيّة بالدّول الشّقيقة والصّديقة الجالسة على امتحانات ولاية نهر النّيل للعام (2025) لتبدأ الجلسات في السّاعة الثّانية ظهراً بتوقيت السّودان بدلاً عن الثّامنة صباحاً .