سياسية
تعديل في موعد الجلوس لامتحانات الشّهادتين الابتدائيّة والمتوسّطة بولاية نهر النّيل والمراكز الخارجيّة للعام (2025)
تم تعديل موعد الجلوس لامتحانات الشّهادتين الابتدائيّة، والمتوسّطة بولاية نهر النّيل والمراكز الخارجيّة بالدّول الشّقيقة والصّديقة الجالسة على امتحانات ولاية نهر النّيل للعام (2025) لتبدأ الجلسات في السّاعة الثّانية ظهراً بتوقيت السّودان بدلاً عن الثّامنة صباحاً .
وذلك وفقاً للخطاب الوارد من وزارة الخارجيّة عبر وزارة التّربية والتّعليم الاتحاديّة بهذا الخصوص نسبةً لوجود أنشطة تعليميّة بالمدارس المصريّة في الفترة الصّباحيّة.
مرفق جداول الامتحانات بالزّمن المُعدّل للمرحلتين.
سونا