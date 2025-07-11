الدكتور جبريل إبراهيم محمد وزير وزارة المالية.. رئيس الوزراء يصدر قرارا بتعين وزراء بحكومة الامل

أصدر رئيس الوزراء، بروفيسور كامل الطيب إدريس، قرارًا مساء الخميس ، بتعيين خمسة وزراء، في إطار استكمال عضوية مجلس الوزراء الإنتقالي ضمن حكومة الأمل على النحو التالي: