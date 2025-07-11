لقاء مهم بين حزب الأمة القومي وحركة العدل والمساواة السودانية يؤكد وحدة الصف الوطني ودعم الانتقال المدني والسلام الاجتماعي

لبّى وفد رفيع من قيادة حزب الأمة القومي دعوة كريمة من الدكتور جبريل إبراهيم محمد، رئيس حركة العدل والمساواة السودانية، للمشاركة في لقاء تشاوري بين التنظيمين، وذلك في إطار تبادل الرؤى والتفاكر حول الراهن السياسي في البلاد، والعلاقات الثنائية بين الطرفين، وسبل تطويرها وتنسيق الجهود من أجل دعم مسار الانتقال المدني الديمقراطي.

ترأس وفد حزب الأمة القومي د. إبراهيم الأمين، نائب رئيس الحزب، وضم الوفد كلًا من الفريق صديق إسماعيل نائب الرئيس، والأستاذ إسماعيل كتر مساعد الرئيس للشؤون القانونية، إلى جانب عدد من رؤساء الحزب في الولايات وأعضاء من الأجهزة القيادية.

• د. محمد زكريا فرج، أمين الإعلام والناطق الرسمي،

• د. عبد العزيز نور عشر، مستشار رئيس الحركة،

• الأستاذ بابكر حمدين، مستشار رئيس الحركة،

• الأستاذ معتصم أحمد صالح، الأمين السياسي،

• الأستاذ أحمد بخيت، أمين إقليم الخرطوم ونائب رئيس الحركة،

في المقابل، ترأس وفد الحركة د. جبريل إبراهيم محمد، رئيس الحركة، وشارك في اللقاء عدد من القيادات البارزة، على رأسهم:

تناول اللقاء عددًا من القضايا الوطنية المحورية، وكان في مقدمتها:

• تعزيز العلاقات بين الحركة والحزب على مستوى القطاعات والولايات، وتطوير آليات التنسيق بين الطرفين في القضايا ذات الاهتمام المشترك.