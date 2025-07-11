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لقاء مهم بين حزب الأمة القومي وحركة العدل والمساواة السودانية يؤكد وحدة الصف الوطني ودعم الانتقال المدني والسلام الاجتماعي
لبّى وفد رفيع من قيادة حزب الأمة القومي دعوة كريمة من الدكتور جبريل إبراهيم محمد، رئيس حركة العدل والمساواة السودانية، للمشاركة في لقاء تشاوري بين التنظيمين، وذلك في إطار تبادل الرؤى والتفاكر حول الراهن السياسي في البلاد، والعلاقات الثنائية بين الطرفين، وسبل تطويرها وتنسيق الجهود من أجل دعم مسار الانتقال المدني الديمقراطي.
ترأس وفد حزب الأمة القومي د. إبراهيم الأمين، نائب رئيس الحزب، وضم الوفد كلًا من الفريق صديق إسماعيل نائب الرئيس، والأستاذ إسماعيل كتر مساعد الرئيس للشؤون القانونية، إلى جانب عدد من رؤساء الحزب في الولايات وأعضاء من الأجهزة القيادية.
في المقابل، ترأس وفد الحركة د. جبريل إبراهيم محمد، رئيس الحركة، وشارك في اللقاء عدد من القيادات البارزة، على رأسهم:
• الأستاذ أحمد بخيت، أمين إقليم الخرطوم ونائب رئيس الحركة،
• الأستاذ معتصم أحمد صالح، الأمين السياسي،
• الأستاذ بابكر حمدين، مستشار رئيس الحركة،
• د. عبد العزيز نور عشر، مستشار رئيس الحركة،
• د. محمد زكريا فرج، أمين الإعلام والناطق الرسمي،
• د. إدريس محمود لقمة، نائب أمين الشؤون الإنسانية بالحركة.
تناول اللقاء عددًا من القضايا الوطنية المحورية، وكان في مقدمتها:
• تعزيز العلاقات بين الحركة والحزب على مستوى القطاعات والولايات، وتطوير آليات التنسيق بين الطرفين في القضايا ذات الاهتمام المشترك.
• توحيد الرؤى والمواقف من أجل الوصول إلى موقف وطني جامع يخدم قضايا الانتقال المدني الديمقراطي ويعزز فرص الاستقرار وبناء الدولة.
• دعم القوات المسلحة والقوات المشتركة والقوات المساندة الأخرى في مهامها الوطنية لحماية وحدة البلاد وسيادتها.
• دعم مسار التحول المدني الديمقراطي والعمل على إنجاح الحكومة الانتقالية واستكمال مهام الفترة الانتقالية.
• دعم جهود تحقيق السلام الاجتماعي ومعالجة آثار الحرب والنزاعات، وتعزيز التعايش بين مكونات الشعب السوداني.
وأكد الطرفان أن تعيين رئيس للوزراء يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح نحو التحول المدني الديمقراطي، مشددين على أن المرحلة الراهنة تتطلب مزيدًا من التنسيق بين القوى الوطنية الحادبة على مصلحة الوطن، لمواجهة تحديات الانتقال وتحقيق تطلعات الشعب في الحرية والعدالة وبناء دولة المواطنة المتساوية.
حركة العدل و المساواة السودانية
حزب الأمة القومي
١٠ يوليو ٢٠٢٥