منوعات

نعمت عون سيّدة لبنان الأولى تلعب كرة السلة – فيديو

2025/07/12
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زارت نعمت عون، عقيلة رئيس الجمهورية اللبنانية، ملعب تدريب منتخب لبنان للسيدات في كرة السلة، حيث شاركت اللاعبات جزءاً من تدريباتهن وأظهرت حماساً كبيراً للأجواء الرياضية.
ووثقت السيدة الأولى زيارتها من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على منصة «إنستغرام»، حيث ظهرت وهي تحيي اللاعبات وتوجه لهن كلمات دعم وتشجيع.

وقالت: «حظاً موفقاً، وسنظل نحافظ على الصدارة. حلمكم هو حلمنا، ونحن نتوحد تحت راية العلم اللبناني».
وتضمّن المقطع لقطات لسيدة لبنان الأولى نعمت وهي تمارس التسديد نحو السلة، وسط تفاعل إيجابي من اللاعبات والجهاز الفني، في مشهد عكس الروح الرياضية والدعم المعنوي القوي من أعلى المستويات في البلاد للمرأة اللبنانية في المجال الرياضي.

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صحيفة الخليج

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