بالفيديو | موكب احتفالي مهيب لحافظات القرآن في تركيا

نظمت بلدية كاراسو التابعة لولاية صقاريا شمال غربي تركيا، موكبا مهيبا احتفاء بمجموعة من الفتيات أتممن حفظ القرآن الكريم، وسط حضور حاشد شارك فيه الأهالي والمسؤولون المحليون.

ووفق الجزيرة، انطلقت الفعاليات في الساعة العاشرة صباحًا بمسيرة للحافظات اللاتي بلغ عددهن 34 طالبة، رافقها عزف فرقة المهتر التقليدية، وجابت الشارع الرئيسي حتى وصلت إلى مديرية مركز التنمية الاجتماعية، وسط حضور جماهيري كبير.

واحتضنت قاعة المؤتمرات في مركز التنمية الاجتماعية الاحتفال، حيث استهل الحفل بتلاوة من القرآن الكريم تلاها الشيخ ألبجان جيليك، إمام مسجد بربروس خير الدين باشا في بشيكتاش.

وألقى مفتي المنطقة محمد جلبي كلمة ترحيبية، ثم توالت التلاوات القرآنية بمشاركة كل من حافظ متين تشاكار (إمام مسجد الفاتح)، والحافظ بنيامين توبجو أوغلو (إمام مسجد آيا صوفيا)، فيما أدى نظام الدين سيفيل، إمام مسجد النور عثمانية، تلاوة ختامية نالت إعجاب الحضور.

وتواصل البرنامج بكلمة ألقاها مفتي المنطقة، محمد جلبي، قدّم خلالها التهاني للفتيات الحافظات ولأساتذتهن وأولياء أمورهن، معبّرًا عن شكره للمتبرعين الكرام الذين دعموا هذا المشروع، ولأهالي قراصو والضيوف على حضورهم ومشاركتهم الفاعلة.

بعد ذلك، ألقى إمام جامع الفاتح، الحافظ متين تشاكار، تلاوة من القرآن الكريم، تبعه الحافظ بنيامين توبجو أوغلو، ثم الحافظ وإمام جامع آيا صوفيا. كما أضفى إمام جامع النور عثمانية، نظام الدين سيفيل، طابعًا وجدانيًّا على الحفل بتقديمه مجموعة من الأناشيد والأشعار الدينية التي نالت استحسان الحضور.

أضفى ظهور قرّاء القرآن الكريم، وسط أجواء من التكبيرات والصلوات، طابعا روحانيا عميقا على الحفل، واستُكمل البرنامج بكلمة ألقاها نائب مفتي ولاية صقاريا، محمد شاهين، شدد فيها على أهمية هذا اليوم ومكانته في نفوس المسلمين.

من جانبه ألقى محافظ منطقة أكيازي، مصطفى إقبال إشكي، كلمة عبر فيها عن اعتزازه بهذا الحدث المبارك، كما ألقت سينا أوتشار تاش، الخبيرة في المجلس الأعلى للشؤون الدينية، كلمة نقلت فيها تحيات رئيس الشؤون الدينية، الدكتور علي إرباش، إلى أهالي كاراسو.

وأعربت سينا أوتشار تاش عن سعادتها بتكريم 34 فتاة أتممن حفظ القرآن الكريم في الدورة المركزية للفتيات التابعة لمكتب مفتي كاراسو.

Sakarya Karasu'da hafızlığı tamamlayan kız öğrenciler için tören düzenlendi pic.twitter.com/MqGaZiNv9F — Gazete 360 (@360Gazete) July 8, 2025

الشرق القطرية