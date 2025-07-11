عامل توصيل يقتحم بثاً مباشراً على تلفزيون الكويت ويثير جدلاً واسعاً – شاهد الفيديو

في واقعة طريفة وغير معتادة، تفاجأ مشاهدو قناة “الأخبار” الكويتية يوم الإثنين الماضي بظهور غير متوقع لعامل توصيل داخل استوديو البث المباشر، وذلك أثناء استضافة الفلكي والمؤرخ عادل السعدون في حلقة مخصصة لمناقشة حركة النجوم، والتغير المناخي، وارتفاع درجات حرارة الأرض.

وخلال شرح السعدون لبعض الظواهر الفلكية المتعلقة بالمناخ، دخل رجل يرتدي زي التوصيل إلى الاستوديو حاملاً على ما يبدو طعاماً، ما أدى إلى توقف الضيف عن الحديث قائلاً: “هناك شخص مر أمام الكاميرا”، ليحاول المذيع تدارك الموقف بقوله إن الأمر متعلق “بضبط حرارة الجو”، إلا أن السعدون صحح له مباشرة على الهواء: “بل هو عامل يحمل طلباً”. وغادر العامل الكادر على الفور، بينما بدت ملامح الانزعاج واضحة على وجه الضيف.

المشهد سرعان ما انتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث أثار موجة من التعليقات بين من اعتبره موقفاً طريفاً ومضحكاً، وآخرين انتقدوا ما وصفوه بالتقصير في التنظيم وسوء الإعداد داخل استوديوهات البث.

وعلى خلفية الحادثة، أفادت مصادر لصحيفة “القبس” الكويتية بأن وزارة الإعلام قررت إيقاف مدير الاستوديو عن العمل مؤقتاً، وإحالة الفريق الفني المعني للتحقيق، مشددة على أن الوزارة تتعامل مع مثل هذه الأخطاء بجدية تامة وحرص على مستوى وجودة المحتوى الإعلامي.

وأضافت المصادر أن الوزارة تعكف حالياً على تنفيذ عملية إعادة هيكلة شاملة لإدارات الأخبار، تشمل تدوير المناصب الإدارية وإطلاق الهوية البصرية الجديدة لقناة “الأخبار”، ضمن خطة تطوير تهدف إلى رفع كفاءة الأداء وتعزيز المهنية والشفافية في العمل الإعلامي.

بالفيديو.. ظهور عامل توصيل الطلبات على الهواء مباشرة في بث لتلفزيون الكويت pic.twitter.com/c9pBizv8Bf — صحيفة الشرق – قطر (@alsharq_portal) July 8, 2025

الشرق القطرية