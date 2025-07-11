مناوي: عجز اللسان وجف مداد القلم عن التعبير عن مدى الإشادة بهؤلاء الأبطال الذين وقفوا بشجاعة لحماية عرضهم وأرضهم

قال منى أركو مناوي حاكم إقليم دارفور:

في معركتهم رقم 220 ضد مليشيا الجنجويد ، عجز اللسان وجف مداد القلم عن التعبير عن مدى الإشادة بهؤلاء الأبطال الذين وقفوا بشجاعة لحماية عرضهم وأرضهم لقد أثبتوا أن من لا وطن له لا يملك هوية ومن لا هوية له ولا ثقافة ، فهو بلا شك قد فقد كل شيء فلحفظكم الرب ، يا من تجسدون شجاعة وإرادة الأجيال وإن شاءت الأقدار سنصل إليكم لنحتفل معكم كما احتفل اليوم جمال الأمطار وروعة الطبيعة.

رصد وتحرير – “النيلين”