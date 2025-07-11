سياسية

مناوي: عجز اللسان وجف مداد القلم عن التعبير عن مدى الإشادة بهؤلاء الأبطال الذين وقفوا بشجاعة لحماية عرضهم وأرضهم

2025/07/11
mnawi sudan
مني أركو مناوي
قال منى أركو مناوي حاكم إقليم دارفور:
في معركتهم رقم 220 ضد مليشيا الجنجويد ، عجز اللسان وجف مداد القلم عن التعبير عن مدى الإشادة بهؤلاء الأبطال الذين وقفوا بشجاعة لحماية عرضهم وأرضهم لقد أثبتوا أن من لا وطن له لا يملك هوية ومن لا هوية له ولا ثقافة ، فهو بلا شك قد فقد كل شيء فلحفظكم الرب ، يا من تجسدون شجاعة وإرادة الأجيال وإن شاءت الأقدار سنصل إليكم لنحتفل معكم كما احتفل اليوم جمال الأمطار وروعة الطبيعة.
رصد وتحرير – “النيلين”

إنضم لقناة النيلين على واتساب


مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2025/07/11