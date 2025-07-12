شاهد بالفيديو.. تيكتوكر سودانية تحرض المغتربين على الزواج وتجاهل نسائهم.. تعالوا مصر وتزوجوا من الفتيات السودانيات المتواجدات فيها: (بدلعوكم ويعملوا ليكم الدلكة.. استمتعوا ورسلوا الصور والفيديوهات للزوجة الأولى)

أشعلت سيدة سودانية, النيران على تطبيق “تيك توك”, الشهير وذلك بعد ظهورها في بث مباشر أثار غضب السيدات المتابعات له.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن التيكتوكر, السودانية, كانت قد طالبت مواطنيها المغتربين بضرورة زيارة مصر, والزواج من الفتيات السودانيات, المتواجدات فيها.

ووجهت السيدة نصيحة للمغتربين الذين يعانون من إهمال زوجاتهم بضرورة النزول إلى مصر, والزواج من السودانيات المقيمات فيها واللاتي يستطعن إسعاد الزوج الجديد بالدلع والدلكة.

كما حرضت المغتربين على إرسال الصور ومقاطع الفيديو مع العروس الجديدة للزوجة الأولى التي لم تقم بدورها تجاه زوجها من اهتمام ورعاية وغيره.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين