شاهد بالصور.. الحسناء “هند” طليقة الفنان مأمون سوار الدهب تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالة مثيرة

أثارت الحسناء السودانية, “هند”, الزوجة السابقة للفنان الشاب مأمون سوار الدهب, ضجة واسعة على منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد نتاقلت عدد من الصفحات التي تنشط على فيسبوك, صور حديثة للحسناء ظهرت من خلالها عقب إحدى جلسات التجميل بالقاهرة.

“هند”, التي انفصلت مؤخراً عن زوجها المطرب بعد خلافات طويلة انتهت بالإنفصال, ظهرت بفستان مثير أشعلت به السوشيال ميديا.

ويشير محرر موقع النيلين, إلى أن الفنان مأمون سوار الدهب, كان قد أكمل مراسم عقد قرانه من إبنة الفنان الأسطورة الراحل محمود عبد العزيز “حنين”.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين