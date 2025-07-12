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شاهد بالصور.. الحسناء “هند” طليقة الفنان مأمون سوار الدهب تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالة مثيرة

2025/07/12
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أثارت الحسناء السودانية, “هند”, الزوجة السابقة للفنان الشاب مأمون سوار الدهب, ضجة واسعة على منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

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وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد نتاقلت عدد من الصفحات التي تنشط على فيسبوك, صور حديثة للحسناء ظهرت من خلالها عقب إحدى جلسات التجميل بالقاهرة.

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“هند”, التي انفصلت مؤخراً عن زوجها المطرب بعد خلافات طويلة انتهت بالإنفصال, ظهرت بفستان مثير أشعلت به السوشيال ميديا.

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ويشير محرر موقع النيلين, إلى أن الفنان مأمون سوار الدهب, كان قد أكمل مراسم عقد قرانه من إبنة الفنان الأسطورة الراحل محمود عبد العزيز “حنين”.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

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