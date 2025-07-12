دون جواز سفر وتأشيرة .. رحلة خاطئة تنقل مسافراً إلى جدة بدلاً من كراتشي

في حادثة غريبة، نقلت شركة طيران باكستانية مسافرًا “داخليًا” عن طريق الخطأ من لاهور إلى السعودية، بدلاً من أن يسافر إلى كراتشي، وذلك دون جواز سفر أو تأشيرة ، وفقاً لهيئة المطارات الباكستانية (PAA) التي أكدت الحادثة.

كان من المفترض أن يسافر الراكب الباكستاني، مالك أحمد، من لاهور إلى كراتشي، لكنه استقل رحلة متجهة إلى جدة، دون أن ينتبه طاقم الطائرة لذلك .

وعند وصوله إلى جدة، لم تسمح له سلطات المطار بالدخول بسبب عدم حمله جواز سفر أو تأشيرة، فتم إعادته إلى لاهور بعد التحقق من الموقف.

وقال المتحدث باسم هيئة المطارات الباكستانية، سيف الله، إن الهيئة على علم بالإهمال الذي وقع من شركة طيران “سيال” في 8 يوليو الجاري، وتم إبلاغ مدير المحطة والطيران المدني، الذي يتوقع أن يصدر غرامة مالية كبيرة ضد الشركة نتيجة الإهمال غير المبرر.

من جانبه، أشار الراكب إلى أنه ليس مسؤولًا عن هذا الخطأ، مطالبًا شركة الطيران بإصدار تذكرة جديدة له لرحلته إلى كراتشي .

وأوضح أنه توجه إلى مطار لاهور لاستقلال الرحلة إلى كراتشي، لكنه جلس بالخطأ في الرحلة المتجهة إلى جدة ولم يكلف طاقم الطائرة نفسه بالتحقق من بطاقة صعود الطائرة وتصحيح الخطأ الذي وقع فيه دون قصد.

وأكدت إدارة شركة الطيران أن رحلتي كراتشي وجدة كانتا مقررتين في نفس الوقت تقريبًا، وأن الارتباك حدث بسبب تبديل الطائرات وأعمال البناء الجارية في مطار لاهور، مما أدى إلى تشغيل الرحلات الداخلية والدولية من نفس الصالة.

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