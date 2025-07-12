مشروب الملايين.. استشاري تغذية تكشف مفاجأة عن الشاي باللبن

كشفت الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية، أن خلط الشاي باللبن يقلل من الفوائد الصحية لكليهما، وذلك لأن تفاعل حمض التانيك الموجود في الشاي مع المعادن الموجودة في اللبن، ما يمنع الجسم من امتصاصها بشكل فعال.

تأثير الشاي والقهوة مع اللبن

خلال استضافتها في برنامج “صباح البلد” على قناة “صدى البلد”، أوضحت أن خلط الشاي أو القهوة باللبن يقلل من فوائد كل منهما، يعود ذلك إلى تفاعل مادة التانيك أسيد الموجودة في الشاي والقهوة مع الكالسيوم والمعادن الأخرى في اللبن، ما يؤدي إلى ترسبها، ويعيق امتصاص الجسم لهذه العناصر الغذائية الهامة من اللبن، ويقلل في الوقت نفسه من الفوائد الصحية للشاي أو القهوة.

بالإضافة إلى ذلك، حذرت من أن شرب هذا المزيج على الريق يزيد من حموضة المعدة، ما يسبب شعورا بالحرقة أو عدم الارتياح.

الفوائد الصحية للشاي منفردا

عند تناوله بمفرده، يقدم الشاي فوائد صحية عديدة، فهو يحتوي على مواد تساعد على توسيع الشعب الهوائية وتحسين عملية التنفس، كما يسهم في ترسيب الكوليسترول، ولذلك يُنصح بشربه ثقيلا بعد تناول وجبات دسمة مثل “الفطير المشلتت” للمساعدة في الهضم وتقليل امتصاص الدهون.

هل يضر الإفراط في شرب اللبن البقري بعظامك؟

على عكس الاعتقاد السائد، الإفراط في شرب اللبن البقري “أكثر من كوبين يوميا” يؤدي إلى هشاشة العظام، يحدث ذلك لأن اللبن يصبح حمضيا في المعدة، فيضطر الجسم لسحب الكالسيوم القلوي من العظام لمعادلة هذه الحموضة، ما يضعفها على المدى الطويل.

للحصول على أفضل الفوائد، يُنصح بتناول لبن الماعز أو الإبل، أو المنتجات المتخمرة مثل اللبن الرايب والزبادي، هذه المنتجات أسهل في الهضم بفضل عملية التخمير التي تغير من خصائصها.

اللاكتوز والتقدم في العمر

مع تقدم الإنسان في العمر، يقل إنزيم اللاكتيز المسؤول عن هضم سكر اللاكتوز الموجود في اللبن، هذا يجعل عملية هضم اللبن أكثر صعوبة لكثير من الأشخاص المسنين، ويسبب لهم اضطرابات هضمية.

مصراوي