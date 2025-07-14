حسم الجدل حول حكم الصلاة بـ”الهارد جيل”

قالت وسام الخولي، أمينة الفتوى في دار الإفتاء المصرية، تعليقًا على مقولة البعض: “أنا مركبة هارد جيل وبصلي كده أحسن من إني ماصليش خالص”، بأن هذا الكلام غير دقيق شرعًا لأن شرط صحة الصلاة هو صحة الوضوء، ولا تصح الصلاة بدون وضوء صحيح.

وأكدت أمينة الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، الأحد، أن من شروط صحة الوضوء أن تصل المياه إلى جميع أعضاء الوضوء دون حائل، موضحة: “لو الوضوء غير صحيح، الصلاة بالتالي غير صحيحة، فلا يجوز أن أقول أنا كده أحسن من إني ماصليش، لأننا بنتعامل مع ربنا سبحانه وتعالى، والصلاة عمود الدين وركن من أركان الإسلام”.

وشددت أمينة الفتوى في دار الإفتاء على أن: “مافيش حاجة اسمها أنا بصلي أحسن من إني ماصليش، ده فرض علينا وركن لازم نلتزم به ونحافظ عليه. أول ما يُسأل عنه العبد يوم القيامة هو الصلاة، فلازم نحافظ عليها قدر ما نستطيع وبالطريقة الصحيحة التي شرعها الله”.

وشددت أمينة الفتوى في دار الإفتاء على من يريد أن يصلي أن يزيل ما يمنع وصول الماء للجلد كالهارد جيل أو ما شابهه، حتى يتحقق شرط صحة الوضوء، فتُقبل الصلاة بإذن الله.

صدى البلد