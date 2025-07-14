شاهد بالفيديو.. بعفوية وسذاجة كبيرة.. شاب سوداني يحاول وضع يده على كتف “البرهان” أثناء التقاط “سيلفي” معه ونظرات “الكاهن” وحرسه الشخصي تربك الشاب وتدفعه لمغادرة المكان

تعرض شاب سوداني, لسخرية كبيرة داخل مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بسبب عفويته وسذاجته في مقطع فيديو حظي بمشاهدات واسعة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الشاب ظهر في الفيديو وهو يحاول التقاط صورة تذكارية “سيلفي”, مع رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان.

الشاب وبسذاجة كبيرة حاول وضع يده على “كتف” قائد الجيش, أثناء التقاط الصورة ليتفاجأ بالحرس الشخصي من خلف “البرهان” وهو يقوم بإبعاد يد الشاب بصرامة.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أربكت نظرات رئيس مجلس السيادة وحرسه, الشاب صاحب اللقطة ما دفعه للإبتعاد عن موقع الحدث.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين