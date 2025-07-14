شاهد.. قائد كتائب البراء بن مالك يظهر في استراحة محارب مع نجله ويكتب له: (من أجلك أتحدى العالم..يا قطعة من قلبي، ويا أغلى من نفسي) والجمهور يتفاعل: (هذا الشبل من ذاك الأسد)

شارك المصباح أبو زيد طلحة, قائد لواء كتائب اللواء بن مالك, التي تحارب ضمن صفوف القوات المسلحة في حرب الكرامة ضد مليشيا الدعم السريع, محبيه ومتابعيه صور حديثة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ظهر المصباح, في صور قام بنشرها على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مع نجله الصغير.

وكتب قائد لواء البراء بن مالك, في الصور التي حازت على إعجاب أكثر من 23 ألف متابع: (من أجلك أتحدى العالم، أتحدى الصعاب، وأواجه الظروف، وأقف في وجه كل ما يؤذيك أو يُضعفك. سأبقى دائمًا بجانبك، أساندك، أحميك، أعلّمك، وأرسم لك طريقًا من نور، حتى وإن أظلمت الدنيا حولي، فوجهك يضيء لي كل شيء. لا تقلق أبدًا يا صغيري… فوراءك قلب لا ينام، ويد لا تكل، ودعاء لا يتوقف. أنت الحياة… ومن أجلك،سأبقى صامدًا، وسأبني لك مستقبلًا يليق بقلبك النقي.).

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد تفاعل محبي لواء البراء بن مالك, مع الصور بتعليقات داعمة ومشيدة, وكتب أحدهم معلقاً: (هذا الشبل من ذاك الأسد).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين