شاهد بالفيديو.. المطربة الضجة عشة الجبل تدعم زميلتها الفنانة إيمان الشريف والأخيرة ترد: (عشوش البحبها جدا ست الصوت)

نشرت الفنانة السودانية, الضجة عشة الجبل, مقطع فيديو عبر إحدى حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي أعلنت فيه دعمها لزميلتها الفنانة إيمان الشريف.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد قامت الجبلية, بدعم إيمان الشريف من خلال ترديدها لأغنية الجديدة التي لاقت رواجاً واسعاً.

من جانبها فقد قامت الفنانة إيمان الشريف, بالرد على دعم زميلتها بتدوينة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ووفقاً لما نقل محرر موقع النيلين, فقد عبرت إيمان الشريف, عن شكرها للجبلية, لدعمها لها وكتبت قائلة: (عشوش البحبها جدا ست الصوت تبارك الرحمن شكرا غاليتي وتسلمي يارب).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين