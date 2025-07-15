وزير الداخلية يلتقى المدير الإقليمى للمفوضية السامية لشئون اللأجئين

التقى الفريق شرطة حقوقى/ بابكر سمره مصطفى وزير الداخلية بمكتبه الثلاثاء السيد مامادو ديان بالدى المدير الإقليمى للمفوضية السامية لشئون اللأجئين لشرق أفريقيا والقرن الإفريقى والبحيرات العظمى بحضور الفريق اول شرطة حقوقى / خالد حسان محى الدين المدير العام لقوات الشرطة والدكتور ابوبكر على صالح معتمد معتمدية اللأجئين المكلف

وتشير متابعات المكتب الصحفى للشرطة أن اللقاء تطرق الى القضايا والتحديات التى تواجه اللأجئين بالمعسكرات داخل البلاد والمطلوبات التى يجب أن توفرها المفوضية للأجئين ، كما تم تطرق اللقاء كذلك الي العودة الطوعية للأجئين الموجودين بالسودان الى بلدانهم عودة طوعية ومساهمة المفوضية السامية فى تلك العودة بجانب أهمية مساهمة المفوضية وتوفيرها للحماية والخدمات والدعم للأجئين السودانيين الموجودين بدول الجوار وغيرها بجانب دعم العودة للبلاد بعد زوال أسباب اللجوء ، خاصة وأن السودان ظل ملتزما بالقوانين والمواثيق الدولية الخاصة باللأجئين ، المدير الاقليمى وعد بزيارة تلك الدول وتسهيل العودة الطوعية للسودانيين الى بلدهم ، فيما أشاد مامادو بتعاون وتنسيق السودان مع المفوضية فى قضايا اللأجئين .

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