شاهد بالصورة والفيديو.. الفنانة ندى القلعة تبدي إعجابها بطفل صغير اقتحم المسرح وقدم فواصل من الرقص على طريقة “الصقرية”

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو تم تصويره من حفل غنائي أحيته الفنانة الشهيرة ندى محمد عثمان “القلعة”.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن المقطع أظهر سيدة الغناء السوداني, تغني بأحد المسارح وسط تفاعل الحاضرين من بينهم طفل صغير.

الطفل اقتحم المسرح الذي كانت تغني فيه “القلعة”, ودخل في وصلة رقص بالعرضة على طريقة “الصقرية”, الشهيرة في السودان.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد وضح إعجاب الفنانة الشهيرة برقصات الطفل الذي ظلت تلاحقه بالنظرات والضحكات أثناء تفاعله في العرضة.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين