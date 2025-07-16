شاهد بالفيديو.. الفنان سجاد بحري يظهر غاضباً ويهدد 45 مليون سوداني: (بسببكم أصيب شريف الفحيل بالجنون والنفسيات لأنه ضعيف لكن أنا بخليكم تلقطوا أكياس في الشارع وبلاش كلام فارغ)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو حديث أثار سخرية الجمهور الذي تناقله على نطاق واسع عبر السوشيال ميديا.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن المقطع أظهر الفنان المثير للجدل سجاد بحري, غاضباً وذلك أثناء رده على سخرية المعلقين.

المطرب سجاد, هاجم المعلقين وأتهمهم بالتسبب في دخول زميله المطرب شريف الفحيل, في حالة نفسية سيئة وصلت مرحلة الجنون على حد تعبيره.

الفنان المثير للجدل توعد 45 مليون نسمة بالرد على طريقه الخاصة مؤكداً أنه قوي ولا يستجيب لسخريتهم وقال: (بسببكم أصيب شريف الفحيل بالجنون والنفسيات لأنه ضعيف لكن أنا بخليكم تلقطوا أكياس في الشارع وبلاش كلام فارغ).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين