دولة عربية تسجل حالة طلاق كل 9 دقائق في فصل الصيف

أوضحت إحصائية رسمية في دولة عربية، الثلاثاء، أن البلاد تشهد حالة طلاق كل 9 دقائق في موسم الحر.

من جانبه، أصدر مجلس القضاء الأعلى العراقي إحصائية لحالات الزواج والطلاق خلال شهر حزيران/يونيو الماضي في العراق، وفقا لشبكة التلفزيون العراقي “السومرية”.

وأشارت الإحصائية إلى أن البلاد شهدت 5028 حالة طلاق خلال يونيو الماضي، في جميع محافظات العراق باستثناء محافظات إقليم كردستان العراق الأربع.

وبحسب الإحصائية، فإن العراق شهد بشكل وسطي نحو 170 حالة طلاق يوميا، وبمعدل سبع حالات طلاق في الساعة، أي أن عراقيا يطلق زوجته كل 9 دقائق تقريبا.وفي المقابل، سجل العراق أكثر من 28 ألف حالة زواج خلال يونيو الماضي، وبمعدل يفوق الطلاق بنحو ستة أضعاف.

ويذكر أن أرقام حالات الطلاق في أول أشهر الحر هذا الصيف أقل من مثيلتها في أول أشهر البرد هذا العام، حيث سجلت البلاد أكثر من ستة آلاف حالة طلاق في كانون الثاني/يناير الماضي.

وأرجع مختصون أسباب تزايد نسب الطلاق في العراق بما في ذلك إلى “السكن المشترك مع أهل الزوج وتسبب ذلك بمشكلات بين الزوجين، وصعوبة حصول الزوج على فرصة عمل، والخيانة الزوجية بسبب الإنترنت، وتداعيات الزواج المبكر، والضغوط المالية على الأسرة”.

وكان تقرير أممي قد كشف في يونيو 2022 ارتفاعا كبيرا بنسب الزواج المبكر للفتيات في العراق، محذرا من التأثيرات السلبية المترتبة على ذلك.

وقتها، قال صندوق الأمم المتحدة للسكان في بيان، إنه “بحسب نتائج المسح الوطني الاجتماعي والصحي المتكامل للمرأة العراقية الذي تم تنفيذه بالشراكة مع الجهاز المركزي للإحصاء وهيئة إحصاء إقليم كردستان، وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان- مكتب العراق للعام 2021، بلغت نسبة النساء اللواتي تزوجن قبل بلوغهن سن 18 عاما في العراق 25.5%، بينما أظهرت نتائج المسح أّن النسبة لنفس المؤشر في إقليم كردستان 22.6% من نسب الزواج”.

وكالة سبوتنيك