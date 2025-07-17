تناول الطعام واقفاً.. خبيرة: 10 عادات خاطئة تمنع إنقاص الوزن رغم النظام الغذائي والرياضة

ترصد خبيرة إنقاص الوزن ناتاليا غيرا 10 عادات خاطئة يرتكبها الكثيرون أثناء محاولة إنقاص الوزن، مؤكدة أن هذه العادات الشائعة تُبطئ عملية حرق دهون البطن، رغم اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة.

ويتساءل تقرير على موقع “هيلث سايت” الطبي، هل تعاني من عدم فقدان الوزن حتى بعد اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة؟ في كثير من الأحيان، يعتقد معظم من يسعون لإنقاص الوزن أو حرق دهون البطن أن ممارسة الرياضة وتناول الطعام الصحي كافٍ لإنجاز المهمة. ومع ذلك، قد تُعيق بعض العادات البسيطة عملية حرق دهون البطن حتى دون علمك.

ويضيف التقرير، إن أفضل طريقة لإنقاص الوزن هي فهم التفاصيل الدقيقة لكيفية تفاعل الجسم والعقل وعملهما.

توضح خبيرة إنقاص الوزن ناتاليا غيرا كيف تؤثر عادات بسيطة على إبطاء عملية حرق دهون البطن رغم اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة، وتقدم الخبيرة عشر عادات خاطئة تُبطئ عملية حرق دهون البطن، وهي:

الخلط بين العطش والجوع

تُشير “غيرا” إلى أن الجوع والعطش يُمكن أن يُعطيا الإشارات نفسها، مما يُربك الشخص، وتقترح شرب ما لا يقل عن 3 – 4 لترات من الماء يومياً، خاصة في فصل الصيف.

تناول الطعام لتهدئة المشاعر

يميل بعض الناس إلى تناول الطعام دون وعي عند الشعور بالحزن والتوتر والملل. وتقول: “إذا لجأت إلى الطعام، فمن المرجح أن يكون ذلك بسبب الأكل العاطفي، وليس الجوع”، مما قد يُبطئ فقدان الوزن.

تناول الطعام واقفاً

هل تتناول الطعام واقفاً؟ تقول “غيرا”: “جسمك لن يستوعب ولن يفهم تناول الطعام واقفاً كوجبة، لذا عليك أن تجلس، وتتمهل، وتستخدم أدوات المائدة”.

تناول الطعام من الكيس أو الوعاء

عندما تتجنب استخدام أدوات المائدة كالمعلقة أو الشوكة أثناء تناول الطعام، يميل جسمك إلى تناول كميات أكبر مما تعتقد. تأكد دائماً من تقسيم طعامك على الأطباق.

حساب السعرات الحرارية المحروقة من التمارين

لا تركز على حساب السعرات الحرارية المحروقة من التمارين، ركز على الاتساق بين ما تأكل وجودة التمرين، وليس على الأرقام.

عدم فهم العناصر الغذائية المهمة

البروتين يحافظ على العضلات مع فقدان الدهون، إذا توقفت أو خفضت تناول البروتين، ستفقد العضلات، وليس الدهون.

الذهاب إلى المناسبات الاجتماعية وأنت جائع

هناك دائماً احتمال كبير للإفراط في تناول الطعام في المناسبات الاجتماعية إذا حضرتها وأنت جائع، لذا عليك بتناول البروتين والخضراوات قبل الذهاب إلى المناسبات.

تناول الطعام أثناء النظر إلى الشاشات

تجنب الجلوس أمام الشاشات، أثناء تناول الوجبات. فكما هو الحال عند تناول الطعام واقفاً، لن تشعر بالشبع.

تناول وجبات خفيفة عشوائية طوال اليوم

تناول 3 وجبات مُشبعة ووجبة خفيفة واحدة أو اثنتين مُخطط لها، هذه العادة ستُشعرك بالشبع طوال اليوم.

إسقاط بعض الوجبات

تقول “غيرا” : الوجبات المنتظمة تُنظم هرمونات الجوع مثل الغريلين واللبتين، أما تخطي الوجبات فإنه يُربكك الجسم وإفراز الهرمونات.

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