مقتل القائد المتمرد خلا آدم عيسى الجنيدي في هجوم المليشيا الإرهابية رقم 222 على مدينة الفاشر

أعلنت الفرقة السادسة مشاة بالفاشر، عن تصدي القوات المسلحة، بإسناد من القوات المشتركة، والشرطة، والمخابرات والمستنفرين، والمقاومة الشعبية، هجومًا عنيفًا للمليشيا المتمردة من الاتجاه الجنوبي الغربي لمدينة الفاشر يوم أمس الأربعاء في معركة شرسة في الهجوم رقم 222 ، استمرت منذ الفجر وحتى الساعة السادسة مساءا.

وقالت إن القوات المسلحة قد تمكنت من دحر العدو وتكبيده خسائر فادحة في الأرواح والعتاد رغم كثافة القصف.

وكشفت الفرقة في الإيجاز الصحفي، أن المعركة أسفرت عن القضاء على القائد المتمرد “خلا آدم عيسى الجنيدي”.

وباركت الفرقة من فاشر السلطان للشعب السوداني الانتصارات التي حققتها قواتنا يوم أمس بمدينة الفاشر، ومحور كردفان في محلية “ام صميمة” ، ووعدت بالدفاع عن هذا الوطن إلى آخر نفس.

وختمت الإيجاز الصحفي، سائلة الله الرحمة للشهداء الأبرار، والشفاء العاجل للجرحى، والعودة الحميدة للمفقودين.

سونا