السودان والسعودية يبحثان بالقاهرة تعزيز التعاون في قطاع التعدين

بحث وفد الشركة السودانية للموارد المعدنية، برئاسة مديرها العام محمد طاهر عمر، مع رئيس هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، عبد الله بن مفطر الشمراني، أوجه التعاون في مجال التعدين بين البلدين، وذلك على هامش منتدى مصر الدولي للتعدين بالقاهرة.

وأكد عمر أهمية تعزيز التعاون لتحقيق المصالح المشتركة، والاستفادة من خبرات المملكة في تدريب الكوادر السودانية.

من جانبه، أشار الشمراني إلى أهمية ربط المعلومات الجيولوجية بين الدرع العربي والنوبي، معبراً عن تطلعه لتعاون مثمر يخدم البلدين.

الشرق السودان