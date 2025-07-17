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شاهد بالصور.. سودانيون في مصر يصرون على جارتهم المصرية على إقامة إحدى عاداتهم ويزينونها بأزياء “الجرتق” في ليلة فرحها

2025/07/17
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, صور لعروس مصرية, ظهرت بأزياء “الجرتق”, وهي عادة سودانية, قديمة توارثت عبر الأجيال وإلى يومنا هذا.

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وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أكد ناشرو الصور أن سبب ارتداء العروس المصرية, للجرتق السوداني, في ليلة فرحها هو إصرار جيرانها السودانيين.

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ووفقاً لما كتبت الصفحات فإن السودانيين, طلبوا من العروس المصرية, الظهور بالجرتق السوداني, المكون من الثوب الأحمر, بعد أن قاموا بتجهيزها وتزيينها حتى تظهر بالطريقة التي جذبت بها المتابعين.

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محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

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