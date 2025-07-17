شاهد بالصور.. سودانيون في مصر يصرون على جارتهم المصرية على إقامة إحدى عاداتهم ويزينونها بأزياء “الجرتق” في ليلة فرحها

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, صور لعروس مصرية, ظهرت بأزياء “الجرتق”, وهي عادة سودانية, قديمة توارثت عبر الأجيال وإلى يومنا هذا.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أكد ناشرو الصور أن سبب ارتداء العروس المصرية, للجرتق السوداني, في ليلة فرحها هو إصرار جيرانها السودانيين.

ووفقاً لما كتبت الصفحات فإن السودانيين, طلبوا من العروس المصرية, الظهور بالجرتق السوداني, المكون من الثوب الأحمر, بعد أن قاموا بتجهيزها وتزيينها حتى تظهر بالطريقة التي جذبت بها المتابعين.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين