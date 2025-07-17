شاهد بالصورة والفيديو.. الرئيس “البرهان” يأخذ هاتف فتاة ويلتقط به “سيلفي” في الشارع العام والشركة المصنعة للهاتف تحصل على دعاية مجانية

حظي مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, بآلاف الإعجابات وذلك بعد ساعات قليلة من نشره تداوله عبر السوشيال ميديا.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الفيديو أظهر فتاة سودانية, قامت بمحاولة التقاط صورة تذكارية على طريقة “سيلفي” مع رئيس مجلس السيادة السوداني, الفريق أول عبد الفتاح البرهان.

واستغلت الفتاة زيارة قام بها قائد الجيش, لأحد الشوارع, وتخرج هاتفها لإلتقاط الصورة معه, لتتفاجأ بالبرهان, يأخذ الهاتف منها ويقوم بالتقاط الصورة معها ومع الواقفين بنفسه.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فإن هاتف الفتاة كان من نوع “هونر” الحديث, وهو ما أعتبره الجمهور هدية مجانية من رئيس مجلس السيادة للشركة المصنعة للهاتف الذي تم طرحه قريباً بالأسواق.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين