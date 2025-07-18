كائن ليلي مميز يخطف الأنظار.. تعرف إليه بالصور

في أعماق غابات مدغشقر، يعيش كائن ليلي مميز وغريب يخطف الأنظار ويثير الدهشة، يسمى «الآي آي»، أحد أندر المخلوقات، لا يصطاد كغيره ويملك أسراراً تطورت عبر آلاف السنين ليبقى على قيد الحياة.

هو نوع من الرئيسيات ينتمي إلى الليموريات ويُعتبر أغربها شكلاً وسلوكاً ويُعد من الكائنات النادرة والمهددة بالانقراض، والموطن الوحيد له هو جزيرة مدغشقر، قبالة الساحل الشرقي لإفريقيا، ويعيش في الغابات المطيرة المدارية، وأحياناً في الغابات الجافة أو بالقرب من المناطق الزراعية.ويتميز شكله بعيون واسعة ومضيئة للرؤية الليلية، وآذان كبيرة جداً تشبه الخفاش حيث تلتقط أدق الأصوات، فراء داكن (أسود أو بني رمادي) مع ذيل طويل كثيف وإصبع وسطى خاصة طويلة ورقيقة مميزة يستخدمها للنقر واستشعار الفرائس.و يتغذى على اليرقات والحشرات داخل الأشجار، ويحب الفواكه والمكسرات، خصوصاً جوز الهند والمانجو، وكذلك العسل أو الرحيق.ويعتقد بعض السكان أن ظهور الآي آي هو نذير شؤم ما يؤدي إلى قتله عند رؤيته، رغم أهميته البيئية ودوره في مكافحة الآفات، وأكدت الأبحاث العلمية قدرته النادرة بين الثدييات، وهو يُصنف ضمن الكائنات المهددة بالانقراض حسب الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة بسبب فقدان موطنه وتعرضه للقتل نتيجة المعتقدات الشعبية.

صحيفة الخليج