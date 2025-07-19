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كوكا كولا تعود لتحلية مشروباتها بسكر القصب
قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إنه اتفق مع شركة كوكا كولا على العودة لاستخدام السكر المستخرج من قصب السكر لتحلية مشروباتها بدلاً من شراب الذرة عالي الفركتوز المستعمل حالياً
كان وزير الصحة في حكومة ترامب، روبرت إف كينيدي الابن، أعرب عن قلقه بشأن الآثار الصحية الخطيرة لشراب الذرة
يتم تحلية مشروبات كوكاكولا المُباعة في الولايات المتحدة عادةً بشراب الذرة بينما تُحلى كوكاكولا في دول أخرى، مثل المكسيك والمملكة المتحدة وأستراليا، باستخدام سكر القصب.
CNBC ARABIA