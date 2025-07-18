🇸🇩حفظ الله السودان وأهله🤲🏽 بنك الخرطوم ينظم حملة توعية حول حالات الاحتيال على الحسابات المصرفية التي تتم عبر تطبيق بنكك

في إطار جهوده المتواصلة لتعزيز الوعي المصرفي وحماية عملائه من مخاطر الاحتيال المالي، قام موظفو فرع مدني “السني” ببنك الخرطوم اليوم بتنظيم حملة توعية حول حالات الاحتيال على الحسابات المصرفية التي تتم عبر تطبيق بنكك . تأتي هذه المبادرة ضمن استراتيجية البنك الرامية إلى ترسيخ مبادئ الشفافية والأمان في التعاملات المصرفية، وتأكيداً لدوره الريادي في القطاع المصرفي السوداني.

يؤمن بنك الخرطوم بأهمية نشر الثقافة المصرفية كركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ولذلك، يحرص البنك على تنظيم العديد من فعاليات وبرامج التوعية التي تستهدف مختلف فئات المجتمع، بهدف زيادة الوعي بالخدمات المصرفية، وتشجيع الادخار والاستثمار، وتعزيز الفهم الصحيح للمخاطر المالية وكيفية تجنبها. وتأتي هذه الحملة لتؤكد هذا الالتزام، حيث يسعى البنك إلى بناء جيل واعٍ مالياً، قادر على اتخاذ قرارات مالية سليمة وحماية نفسه من أي محاولات احتيال.