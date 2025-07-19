صندوق البيئة العالمي: مساعدة الدول الإفريقية على إنقاذ الأنواع والنظم البيئية المهددة بالانقراض

يخطط صندوق البيئة العالمي، أقدم صندوق مناخي متعدد الأطراف في العالم، لإصدار سندات جديدة للحفاظ على الحياة البرية، في محاولة لمساعدة الدول الإفريقية على إنقاذ الأنواع والنظم البيئية المهددة بالانقراض.

وقال رئيس قسم البرمجة في صندوق البيئة العالمي فريد بولتز، إن الصندوق يهدف إلى إنشاء مشروع في كل دولة من الدول الـ 54 في القارة. وأطلقت سندات الحياة البرية، التي توفر تمويلًا منخفض التكلفة مقابل الحد من الصيد الجائر في عام 2022 بإصدار سندات لحماية وحيد القرن بدعم من البنك الدولي.

الجزيرة – افريقيا