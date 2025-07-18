«عناق أمام الكاميرات» يفضح رئيس شركة تكنولوجيا عالمية – فيديو

تعرّض الرئيس التنفيذي لشركة «أسترونومر» للتقنية، لموقف محرج بعدما ضبطته إحدى الكاميرات في لحظة عاطفية مع إحدى الموظفات لديه، خلال حضورهما حفلاً موسيقياً لفرقة كولدبلاي الشهيرة في بوسطن.

وظهر الرئيس التنفيذي لشركة «أسترونومر» للتقنية آندي بايرون، مع رئيسة قسم الموارد البشرية كريستين كابوت، خلال استمتاعهما بحفل موسيقي لفرقة كولد بلاي في بوسطن، ويعانقان بعضهما البعض، لكنهما تفاجآ بظهور صورتيهما على إحدى شاشات العرض الكبيرة للحفل، فسارعا على الفور إلى إخفاء وجهيهما، وبدت عليهما ملامح الإحراج الشديد.

إحراج رئيس «أسترونومر» أمام الكاميرات

بينما كانت الكاميرا تتجه نحوهما، كان بايرون يلف ذراعيه حول خصر كريستين، وأصابعها متشابكة مع أصابعه، لكنهما أدركا سريعاً أنهما على الشاشة الرئيسية للعرض، ما دفع كريستين إلى وضع يديها على وجهها والالتفاف بسرعة بينما انحنى بايرون بعيداً عن الأنظار.

وجذبت الواقعة انتباه قائد كولد بلاي كريس مارتن الذي ظن أن الكاميرا التقطت لحظة جميلة للثنائي. فقال متحدثاً للجماهير: «انظروا إلى هذين الاثنين»، لكن رد فعلهما وظهور الإحراج الشديد عليهما سرعان ما تركه في حيرة. وسمع يقول وهو على المسرح: «إما أنهما في علاقة عاطفية أو أنهما خجولان للغاية».

وقال، وفقاً للقطات إضافية التُقطت بعد ذلك مباشرةً: «يا إلهي! أتمنى ألا نكون ارتكبنا خطأً فادحاً».

فضح هوية بطلي الواقعة

وعرفت هوية بطلي الواقعة عقب تداول الفيديو على نطاق، فهما الرئيس التنفيذي لشركة «أسترونومر» آندي بايرون، ورئيسة قسم الموارد البشرية في الشركة كريستين كابوت، لكن المفاجأة أن بايرون متزوج بالفعل، ولديه أسرة، بينما تطلقت بطلة الواقعة مؤخراً.

وبحسب صحيفة نيويورك بوست «فهما يعملان معاً بشكل وثيق في الشركة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي والبيانات، والتي تُقدر قيمتها بنحو 1.2 مليار دولار.

عندما عُيّنت كرستين في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، أشاد بايرون بخبرتها التي تمتد لعشرين عاماً في مجال الموارد البشرية ومهاراتها «القيادية الاستثنائية».

إلغاء حسابات التواصل الاجتماعي

وعقب انتشار الفيديو، بايرون، لجأ الرئيس التنفيذي لشركة «أسترونومر» إلى تقليل حضوره على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ ألغي حسابه على موقع «إكس»، كما ألغى تنشيط صفحته على موقع «لينكد إن» أيضاً.

أثار الفيديو تساؤلات كثيرة حول الحياة الشخصية لرئيس شركة أسترونومر، فزوجته هي ميغان كيريغان بايرون، وتعمل في مدرسة بانكروفت كمديرة مساعدة للمرحلة الابتدائية، ويعيشان في نيويورك مع طفليهما.

هل انفصل الزوجان جراء الفضيحة؟

الزوجة التي وجدت نفسها في مواجهة العاصفة خاصة بعد انتشار الفيديو كالنار في الهشيم على وسائل التواصل الاجتماعي، اتخذت بعض الخطوات التي أثارت التكهنات بشان انفصالها. فقررت ميغان حذفت لقب العائلة «بايرون» من اسمها في حسابها على فيسبوك. كما حذفت أيضاً حساباً خاصاً بها على إنستغرام.

اعتذار علني من الزوج

ولم يجد بايرون مفراً من تقديم اعتذار علني لأسرته في رسالة متداولة على الإنترنت. أقرّ بالحادثة وأقرّ بالخطأ

وقال فيها: «ما كان من المفترض أن يكون ليلة موسيقية مملوءة بالفرح تحوّل إلى خطأ شخصي عميق يُعرض على مسرح عام للغاية».

كما اعتذر الرئيس التنفيذي لزوجته، ولأطفالهما، ولفريقه في شركة «أسترونومر»، مضيفاً: «أنتم تستحقون الأفضل مني كشريك، وكأب، وكقائد».

صحيفة الخليج