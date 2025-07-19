شاهد بالفيديو.. الطفل الذي تعرض للإعتداء من الفنانة إنصاف مدني يظهر مع والده ويكشف حقيقة الواقعة وملكة الدلوكة ترد: (ما بتوروني جبر الخواطر ولا بتوروني الحنيه ولا منتظره زول يلفت نظري)

نشرت الفنانة إنصاف مدني, مقطع فيديو حظي بمشاهدات عالية وتفاعل واسع وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن ملكة الدلوكة, كانت قد تعرضت لهجوم قاسي وانتقادات عنيفة من جمهور مواقع التواصل الاجتماعي, بسبب واقعة ضربها لطفل في إحدى حفلاتها الأخيرة.

الفيديو الذي نشرته الفنانة حمل توضيح من الطفل “عباس”, ووالده, حيث أكد الطفل أن ملكة الدلوكة, كانت تمزح معه بعد أن صفق أثناء وقوفه بجانبها أعلى المسرح الذي كانت تغني فيه.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد ردت إنصاف مدني, على هجوم الجمهور بتدوينة قامت بإرفاقها مع فيديو الطفل “عباس”, ووالده.

وكتبت ملكة الدلوكة: (مساء الخير.. بالنسبه للناس البتقول انصاف ادت الولد كف وكسرت خاطرو و… و….اولا حاجه انتو ما بتوروني جبر الخواطر ولا بتوروني الحنيه ولا منتظره زول يلفت نظري حسبي الله في اااي زول بنبز وبتكلم فارغ وهو ما بعرف لي حاجه وبشوف بنظرتو لو عايزين تزيدو مشاهدات ولا ترفعو صفحاتكم ما مشكله بس ما تعملو الود محتواكم وتعيشو دور المثاليه والحنيه الزياده… شكرا عباس ووالد ووالدة واسرتو الكريمه وربنا يديم المحبه وشكرا للناس الاتكلمت ودافعت من غير ما تعرفني.. وحسبي الله ونعم الوكيل).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين