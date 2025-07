#نعي_أليم

رحم الله بروفيسور جعفر شيخ ادريس

و د.جعفر كاتب ومفكر إسلامي وهو من مؤسسي الحركة الاسلامية في عشريتها الأولى ،ربما شباب الحركة الاسلامية لا يعرفونه بسبب إغترابه الطويل. ـ لكنه مفكر اسلامي وأستاذ فلسفة، عمل بالتدريس: قسم الفلسفة, جامعة الخرطوم. 1967 – 1973. قسم الثقافة الإسلامية، كلية التربية، جامعة الرياض (الملك سعود حالياً ). مركز البحوث بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض. قسم الدعوة، كلية الدعوة والإعلام، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة، كلية أصول الدين، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. وكان يدرس طلاب الدراسات العليا بالجامعة مواد العقيدة والمذاهب المعاصرة كما أشرف على الكثير من رسائل الماجستير والدكتوراه. مدير قسم البحث بمعهد العلوم الإسلامية والعربية في أمريكا، التابع لجامعة الإمام ثم عمل مستشاراً للمعهد. تقاعد من العمل بجامعة الإمام سنة 1997م. أسس الجامعة الأمريكية المفتوحة مع بعض الناشطين، ثم أصبح مديراً للهيئة التأسيسية للجامعة. عمل مستشاراً لعدد من المؤسسات والهيئات الإسلامية في أنحاء العالم بالإضافة إلى كونه عضو مجلس إدارة في العديد منها. ـ من مؤلفاته باللغة العربية: الفيزياء ووجود الخالق. نظرات في منهج العمل الإسلامي. الإسلام لعصرنا. الأسس الفلسفية للمذهب المادي . وباللغة الإنجليزية: The Pillars of Faith.. Islamization: Its Philosophy & Methodology.. The Attributes of God

رحمه الله وجعل مثواه الجنة وأخلف على مريديه وأهله من بعده بخير كثير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.



أمين حسن عمر عبد الله