ماسك يكشف عن تطويره مساعد ذكاء اصطناعي مخصص للأطفال

كشف الملياردير الأمريكي إيلون ماسك عن تطوير شركته “إكس أيه آي” مساعد ذكاء اصطناعي توليدي مخصص للأطفال.

وأوضح ماسك أن شركته تعمل على تطوير “بيبي جروك”، واصفًا إياه بأنه سيكون نسخة من روبوت الدردشة الخاص بشركته والمدعوم بالذكاء الاصطناعي، ولكنه سيقدم محتوى مناسبًا للأطفال.

وكانت “إكس أيه آي” قد أطلقت في وقت سابق إصدار “جروك 4″، مشيرًا إلى أن الشركة تبدأ في ابتكار تقنيات جديدة بحلول 2026.

وحقق بالفعل “جروك 4” المدعوم بحاسوب “كولوسوس” العملاق من “إكس أيه آي” أداءً رائدًا في الصناعة وفقًا لمعايير الذكاء الاصطناعي القياسية، خاصة بعد تميّزه بالعديد من إمكانيات التدريب المتقدمة، بما في ذلك تكامل الأكواد البرمجية والوظائف متعددة الوسائط، وتنفيذه مهامًا معقدة مثل الهندسة وإنشاء المحتوى.

وتستعد كذلك الشركة لإطلاق تقنية جديدة للذكاء الاصطناعي مدعومة بتقنية الرسوم المتحركة ثلاثية الأبعاد على “جروك”، ولكنها ستكون حصرية لمشتركي نظام “سوبر جروك” مدفوع الأجر على هواتف “آيفون”.

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