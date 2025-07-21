“الرياض”: السماح للبقالات بتقديم القهوة والمشروبات الساخنة

أكد وكيل وزارة البلديات والإسكان للتراخيص وتنسيق المشروعات، محمد بن إبراهيم الملحم، في تصريح خاص لـ”الرياض”، أن الاشتراطات المحدَّثة التي تنظم أنشطة البقالات والتموينات والأسواق المركزية، تم إعدادها بالتعاون مع عدد من المستثمرين في القطاع الخاص، واتحاد الغرف السعودية، وذلك ضمن إطار تحديثات تنظيمية وتشريعية أوسع تعمل عليها الوزارة بهدف تطوير بيئة الاستثمار، وتحسين جودة الخدمات، ودعم نماذج الأعمال القائمة.

وأوضح الملحم أن هذه الاشتراطات ليست جديدة كليًا، بل هي جزء من الاشتراطات البلدية المعمول بها منذ سنوات، وجاء التحديث الحالي لمراجعة وتنظيم بعض البنود السابقة بما يتناسب مع متغيرات السوق واحتياجات المستهلكين، مشيرًا إلى أن الاشتراطات الجديدة سمحت للبقالات والتموينات والأسواق المركزية المؤهلة بتقديم أنشطة إضافية كانت ممنوعة سابقًا، مثل تقديم القهوة والمشروبات الساخنة، وتسهيل إجراءات ممارسة أنشطة متجانسة، مع الالتزام الكامل بالمعايير الصحية والتنظيمية.

وبيّن أن هذه الاشتراطات تُلزم منافذ البيع بتوفير بيئة مناسبة للتخزين والعرض، تشمل التهوية والتبريد والنظافة، للحد من التلف السريع والتلوث الغذائي، إلى جانب منع بيع منتجات التبغ في المنافذ العشوائية، والعمل على تعزيز العدالة التنظيمية بين المنشآت الصغيرة وتلك التي تستثمر في تجهيزات صحية عالية، بما يسهم في رفع جودة الخدمات وتحسين تجربة المستهلك، ودعم أهداف برنامج جودة الحياة ضمن رؤية المملكة 2030.

وأضاف الملحم أن الوزارة منحت فترة تصحيحية لمدة ستة أشهر لدعم المنشآت القائمة وتمكينها من مواءمة أوضاعها مع الاشتراطات المحدَّثة، مؤكدًا حرص الوزارة على ضمان استمرارية أعمال هذه المنشآت مع تحسين الأداء والالتزام بالضوابط الجديدة.

يُشار إلى أن وزارة البلديات والإسكان قد نشرت تفاصيل الاشتراطات المحدَّثة عبر موقعها الإلكتروني.

جريدة الرياض